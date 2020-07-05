Подросток с аутизмом пропал в Новосибирске. Его ищут 4 дня
О местонахождении ребенка ничего не известно уже четвертый день. Он потерялся вечером 1 июля во время прогулки с отцом между улицами Выборной и Зеленодолинской.
Отец с ребенком приехали в Октябрьский район на востоке Новосибирска, где от остановки направились по лесной дороге в сторону жилищного массива «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток испугался пса и попятился в сторону. В это же время отец попросил хозяина собаки взять ее на поводок и спросил, как пройти к жилмассиву. После разговора родитель больше не видел ребенка.
Мальчику 14 лет. Он не реагирует на свое имя. Рост ребенка — 172 сантиметра, он плотного телосложения, волосы темные. В тот вечер мальчик надел темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.
Несовершеннолетнего ищут полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы, в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт». В поисках задействованы 68 человек.
«Пока нет адекватных свидетельств по городу. Зону, где последний раз папа был с сыном, прочесали всю. Предварительно, выезжать будем утром», — сообщили в «Лизе Алерт».
Спасатели обсуждают дальнейшие действия.
Возбуждено уголовное дело открыто по статье «Убийство малолетнего».