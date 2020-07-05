Подросток с аутизмом пропал в Новосибирске. Его ищут 4 дня

О местонахождении ребенка ничего не известно уже четвертый день. Он потерялся вечером 1 июля во время прогулки с отцом между улицами Выборной и Зеленодолинской.

Отец с ребенком приехали в Октябрьский район на востоке Новосибирска, где от остановки направились по лесной дороге в сторону жилищного массива «Восточный». По пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток испугался пса и попятился в сторону. В это же время отец попросил хозяина собаки взять ее на поводок и спросил, как пройти к жилмассиву. После разговора родитель больше не видел ребенка.

Мальчику 14 лет. Он не реагирует на свое имя. Рост ребенка — 172 сантиметра, он плотного телосложения, волосы темные. В тот вечер мальчик надел темную футболку, клетчатые зеленые шорты и коричневые босоножки. Пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.

Несовершеннолетнего ищут полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы, в том числе волонтеры отряда «Лиза Алерт». В поисках задействованы 68 человек.

«Пока нет адекватных свидетельств по городу. Зону, где последний раз папа был с сыном, прочесали всю. Предварительно, выезжать будем утром», — сообщили в «Лизе Алерт».

Спасатели обсуждают дальнейшие действия.

Возбуждено уголовное дело открыто по статье «Убийство малолетнего».