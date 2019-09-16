Подросток из США собрал огромную коллекцию обуви, но не носит ее. Он решил помогать бедным, и его полюбил весь город

14-летнего Кайлера Ниппера знает весь Лас-Вегас, и все из-за огромной коллекции обуви, в которой сейчас уже больше ста пар. Дело в том, что Кайлер создал собственную благотворительную программу Kylers Kicks. Мальчик помогает всем нуждающимся подобрать новые ботинки, причем совершенно бесплатно.

Жители города приносят Кайлеру свои старые туфли, кроссовки, сандалии и другую обувь, а он вычищает свои приобретения до блеска и раздает бедным. Причем иногда местные меценаты даже покупают совсем новые вещи, и Кайлер гарантирует, что все они попадут в нужные руки.

Источник фото: Facebook

Сейчас Кайлера все любят, и он выглядит счастливым, но так было не всегда. В 11-летнем возрасте мальчик пережил страшные издевательства, которые навсегда изменили его.

Нога Кайлера с рождения немного деформирована, из-за этого он ходит на цыпочках. Часто носки его обуви трескаются и ломаются, что и стало поводом для насмешек хулиганов. Из-за смешных туфель Кайлера в школе над ним начали издеваться, а потом жестоко избили.

Кайлера пришлось положить в больницу, он перенес операцию и долгий курс реабилитации. Семья мальчика потратила все свои сбережения на лечение, им пришлось переезжать из одного мотеля в другой в поисках ночлега. В итоге мать Кайлера Шерис вместе с детьми переехала в специальный приют, где они снимают комнату по сниженной цене.

Источник фото: Facebook

После всех этих лишений Кайлер не потерял сердца. Каждый день он просыпается с мыслью, что хочет помогать людям. Мальчик считает, что добрые дела помогают ему забыть о пережитом, и не собирается останавливаться на достигнутом.