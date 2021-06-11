Подросток из Кабардино-Балкарии оскорбил Кадырова в Сети. Извиняться пришлось всей семьей

В Telegram-канале «Двач» появилось видео, на котором школьник из Кабардино-Балкарии оскорбляет главу Чечни Рамзана Кадырова. За него извинились дед и другие старшие.

В первом видео мальчик заявляет, что уважает Кадырова, и тут же называет его шайтаном. Потом он получил сообщение якобы от имени чеченского лидера, что к нему выехали, гордо заявил о своей национальности и подчеркнул, что «его такими фишками не запугаешь».

В скором времени подросток все осознал и извинился. В интернете появился еще один ролик, в котором мальчик стоит рядом с диваном, на котором сидят старшие мужчины его семьи.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, наш внук по детскому недомыслию позволил себе некорректные высказывания в ваш адрес, за что мы его сильно поругали. Он осознал свой поступок и принес свои извинения. Мы также со своей стороны приносим вам свои искренние извинения и просим вас простить 14-летнего ребенка, который не осознавал то, что он делал, и то, что он говорил», — заявил дед подростка.

В мае во время прямого эфира в Instagram 15-летний подросток в комментарии назвал Кадырова шайтаном. Руководитель Чечни его заскринил и потребовал от автора прислать сообщением свои личные данные. Спустя несколько дней отец мальчика записал видеообращение, в котором извинился перед Кадыровым за то, что «не смог вырастить достойного сына».