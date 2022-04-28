Подросток из Ижевска может попасть в тюрьму на 10 лет за продажу наркотиков

В Ижевске состоится суд над 17-летним подростком, который обвиняется в хранении и продаже наркотиков. Об этом написал Izhlife со ссылкой на пресс-службу СК России по Удмуртии.

По информации правоохранителей, 11 февраля 2022 года молодой человек был задержан на улице Красноармейской. Полиция нашла у него запрещенные вещества в крупном размере.

За подобное преступление молодой человек был судим дважды. Сейчас ему грозит тюремное заключение сроком от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.