Подросток из Читы извинился за прикуренную от свечи сигарету

В Чите молодой человек на камеру прикурил сигарету от свечи в в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери. Подросток извинился перед всеми, кого оскорбил такой поступок.

Покаянное видео опубликовал сайт РЕН ТВ. В кадре юный житель Читы признался, зачем пошел на подобное.

«Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости», — сказал подросток.

Он подчеркнул, что никого не хотел обидеть своим поведением, и попросил у общественности прощения.

«Всем приношу свои глубочайшие извинения, кто посмотрел это видео. <…> Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь», — заявил школьник. О существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих он не знал и заметил, что после случившегося начал получать угрозы.

Мальчик добавил, что не получил религиозного образования и о чувствах верующих даже не подумал. Парень считает, что от его поступка «никто не пострадал физически», и сам боится за последствия совершенной ошибки.

Видео, на котором подросток прикурил от свечи в храме, появилось в Сети. После этого им заинтересовалась полиция. По мнению психолога, молодой человек решился на подобное, чтобы добиться уважения друзей. В Госдуме школьника назвали провокатором, которого стоит наказать.