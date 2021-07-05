Подросток из Англии совершил более 1600 добрых дел

В период пандемии 18-летний Себби Холл из Личфилда (Англия) отдал своему другу iPad, чтобы у того была возможность учиться. С тех самым пор парень поставил себе цель: совершать как минимум одно доброе дело каждый день. Об этом сообщил «Ридус».

Молодой человек уже успел совершить более 1600 добрый дел. По его словам, он не намерен останавливаться. Его цель — делать людей счастливыми. Мальчик занимался выгулом соседских собак, помогал пожилым соседям поливать сад, приносил почту, мыл машины, дарил пирожные медсестрам и сотрудникам скорой помощи.

Себби также занимался волонтерством, он готовил еду для бездомных и раздавал им теплую одежду. Иногда он дарил незнакомцам цветы и лотерейные билеты. Юноше удалось собрать 28 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,9 миллиона рублей) для помощи благотворительным организациям.

Молодой человек страдает от редкой хромосомной аномалии. Однако это не мешает ему совершать хорошие поступки.

«Любому молодому человеку было бы трудно подойти к случайным незнакомцам и заговорить с ними, а Себби сделать это еще труднее. Но каким-то образом он нашел в себе эту внутреннюю силу доброты и смог преодолеть свои трудности. Это дало ему уверенность в себе и своих возможностях. Я безмерно им горжусь: ведь то, что он сделал, абсолютно невероятно и имеет большое влияние на общество», — заявила мама парня.