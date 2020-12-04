Подросток исчез под Волгоградом. На берегу реки нашли его рюкзак

Жительница Николаевки Волгоградской области сообщила в полицию об исчезновении своего 15-летнего сына. В последний раз его видели в четверг, 3 декабря.

Предположительно, в тот день подросток ушел из школы в обеденный перерыв и больше не возвращался. Также он не вернулся домой. Пока удалось найти только его школьный рюкзак на берегу реки Волги. Он лежал недалеко от спасательной станции.

«Приметы: на вид 15–17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения был одет: куртка, классические брюки, ботинки и шапка черных цветов», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства исчезновения школьника. Организована процессуальная проверка. Следственные органы призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, обратиться по телефонам: 8 (84494) 6-22-15, 8 927533-68-01, 8 (84494) 6-26-85 или 02.

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