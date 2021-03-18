Комаровский рассказал, кто виноват в подростковых суицидах

Подростки никогда лично не виноваты в самоубийстве. На такой шаг молодых людей толкают проблемы и окружающая среда. Об этом предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Вероятность того, что он является первопричиной, равна нулю. Всегда, когда ребенок заканчивает жизнь самоубийством, виноваты мы — окружающая среда, взрослые, которые рядом с ним», — заявил Комаровский на своем YouTube-канале.

Он добавил, что чаще всего причиной самоубийства становятся проблемы, появившиеся у подростка. При этом взрослым эти проблемы могут казаться незначительными. Если ребенку не с кем поделиться своим вопросом, то он может решить проблему радикально.

«Отсюда понятно, что если есть больше сообществ, где ребенок общается: семья, школа, спорт и условный драмкружок, то это все уменьшает риск [суицида]», — пояснил Комаровский.

Врач отметил, что сейчас количество самоубийств увеличилось из-за изменения образа жизни современный семей. У родителей стало меньше желания и возможности общаться с детьми. Уже в раннем возрасте дети начинают использовать технологии и не воспринимают взрослых как тех людей, к которым можно обратиться за помощью.