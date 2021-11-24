Подростковую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России уже 24 ноября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Уважаемый Владимир Владимирович, хотела бы доложить, что сегодня будет зарегистрирован а вакцина „Гам-Ковид-Вак-М“ Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», — объявила Голикова.

По ее словам, подростка будут прививать с согласия родителям или его самого. Это касается тех детей, кому исполнилось 15 лет.

Также Голикова отметила по-прежнему высокую смертность в России — она превышает 1200 человек в сутки. Среди них много людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Вице-премьер заявила, что коллективный иммунитет в России сейчас составляет 50,4%.