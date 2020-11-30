Подростков предложили проверять на наркоманию на диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила предложила ввести обязательные проверки на алкоголизм и наркоманию среди подростков. Она уверена, что это можно делать в рамках обязательной диспансеризации.

Такое предложение Яровая озвучила во время онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Ее слова процитировал ТАСС.

«Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение», — заявила она.

Яровая подчеркнула, что статистика демонстрирует одну из главных причин семейного неблагополучия и социального сиротства. Речь идет об алкоголизме родителей, а также вовлечении несовершеннолетних в «употребление наркотиков, токсинов и алкоголя». Вице-спикер считает, что включение проверок на алкоголизм и наркоманию подростков в диспансеризацию позволит более своевременно и слаженно работать над проблемой вместе с их семьями.

Яровая призвала шире использовать помощь добровольцев в этом вопросе. Они могут стать наставниками для молодых людей, которые оступились и попали в трудную жизненную ситуацию — их поддержка может стать «мощнейшей позитивной движущей силой». При этом важно проработать формы взаимодействия — они должны сформировать небюрократический, необременительный алгоритм действия.