Общество 01 февраля 2023, 02:51 Подростков предложили разрешить брать на работу с 14 лет без согласия органов опеки Депутаты ГД предложили разрешить брать на работу подростков с 14 лет без лишних документов Unsplash

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Подросткам захотели разрешить устраиваться на работу с 14 лет без согласия органов опеки. С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Об инициативе «Известиям» рассказал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Депутаты в феврале рассмотрят в первом чтении изменения, которые предлагают внести в Трудовой кодекс.

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«Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, о необходимости согласия органов опеки», — пояснил Исаев.

Получить такое согласие потребуется, если на работу захочет устроиться ребенок-сирота или подросток, оставшийся без попечения родителей. Для всех остальных будет достаточным письменное разрешение одного из родителей. Также депутаты выступают за упрощение порядка проведения медосмотра при трудоустройстве 14-летних. Сейчас работодатели неохотно берут на работу подростков из-за обязательного медосмотра, который им приходится оплачивать.

«Мы предлагаем ограничиться предоставлением медсправок самими подростками, ведь они регулярно проходят диспансеризацию», — отметил Исаев.

По его словам, все защитные нормы в отношении несовершеннолетних продолжат действовать, но процесс их трудоустройства станет проще.