Общество 09 декабря 2022, 02:53 Подросткам предложили разрешить голосование на выборах с 16 лет «Известия»: депутаты Госдумы хотят разрешить подросткам голосовать на выборах с 16 лет РИА «Новости»

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Российским подросткам захотели дать возможность принимать голосовать на выборах с 16 лет. Законопроект планируют внести депутаты фракции ЛДПР. Документ появился в распоряжении газеты «Известия».

Один из авторов законопроекта Сергей Леонов сообщил, что инициативу разработали, учитывая поступающие в Госдуму запросы.

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«Если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на три миллиона. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать», — сказал он.

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Еще один автор законопроекта Ярослав Нилов добавил, что молодым людям нужно предоставить такое право. Ведь в 16 лет подростки заканчивают старшие классы и вполне осознанно оценивают политические события.

По мнению политолога Константина Калачева, в 16 лет граждане должны иметь право голосовать с учетом того, что паспорт они получают в 14.

«В этом возрасте человек уже вполне сознателен, чтобы участвовать в выборах. Очевидно, что сегодня люди взрослеют раньше», — отметил Калачев.

Политолог напомнил, что голосование подростков успешно применяют в других странах мира. Речь идет об Аргентине, Австрии или Мальте.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил наделить трудоустроенных подростков правом голоса на выборах.