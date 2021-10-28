Подростков осудят за кражу в Курганской области

В Курганской области перед судом предстанут двое 14-летних подростков, которых обвинили в краже. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что кража произошла минувшим летом в городе Макушино. Молодые люди проникли в чужой дом через окно и похитили оттуда ценные вещи. Их поймали через некоторое время после кражи. Подростки сознались в содеянном. Их ждет скамья подсудимых.