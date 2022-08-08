Подростков, которые устроили игры в догонялки с полицейскими, задержали в Приморье

В городе Находка Приморского края правоохранители задержали подростков, которые устроили игры в догонялки со стражами порядка. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

На видео, которое появилось в Telegram-канале @nakhodkavirtuall, видно, как несколько молодых людей на Toyota Succeed устроили «игры» с местными полицейскими в районе Находкинского рыбного порта. Водитель иномарки с пассажирами пытались уйти от двух экипажей ГИБДД.

В какой-то момент подросткам надоело пресследование, и они решили остановиться. Во время резкого торможения машину развернуло на 180 градусов, в результате чего один из пассажиров вылетел из окна.