Подростки в России стали тратить на гаджеты почти на 50% меньше денег

Средний чек расходов подростков в возрасте 14-18 лет на гаджеты снизился в январе — мае на 49% относительно того же временного периода 2020 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

При этом в среднем в 2021 году подростки стали больше тратить на одну покупку по карте, сообщил ТАСС. Общий средний чек по подростковым картам за тот же период вырос на 14% относительно 2020 года и составил 412 рублей.

TikTok-дома необходимо проверить на предмет эксплуатации детского труда. С просьбой разобраться в ситуации к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он написал главе надзорного ведомства письмо.

В письме говорится, что живущие в TikTok-домах подростки вынуждены постоянно производить контент и приносить организаторам этих заведений огромные деньги за рекламу. При этом, отметил Петров, у тиктокеров из-за контрактов не остается времени на учебу, интеллектуальное развитие и занятия спортом.