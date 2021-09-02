Подростки угрожали пистолетом прохожему в Челябинске

В Челябинске на улице Энгельса местные подростки угрожали мужчине пистолетом за то, что он попросил их уйти со двора. Уточняется, что школьники в этот момент распивали спиртные напитки. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на источник в городской полиции.

«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в полицейском участке. По информации из социальных сетей, несколько подростков пили алкоголь и громко матерились на детской площадке за рестораном. Один из прохожих сделал замечание отдыхающим и попросил их уйти в другое место, на что один из парней достал оружие и начал угрожать мужчине.