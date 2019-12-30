Подростки «свободных гендерных взглядов» оказались агрессивнее своих сверстников

Из результатов исследования следует, что мальчики, которые были свидетелями того, как их сверстники совершали два или более физических или сексуальных надругательства или оскорбления — например, делали неуважительные комментарии по поводу тела или макияжа девочки — были в 2-5 раз более склонны к участию в насильственных действиях подобного характера.

Хотя предыдущие исследования показали связь между твердыми взглядами на гендерные вопросы, мужественностью и насилием со стороны партнера, новое исследование проливает свет на эффект «просачивания», который эти взгляды могут оказывать на другие формы насилия.

«Мы слишком долго скрывали сексуальное насилие и насилие со стороны партнера в одном месте, молодежное насилие и издевательства в другом», — сказала ведущий автор исследования и руководитель отдела медицины для подростков и молодых людей в детской больнице UPMC Питтсбург Элизабет Миллер.

Новое исследование формирует основу для того, чтобы начать «сосредоточение внимания на гендерном равенстве как на механизме использования для предотвращения насилия по всем направлениям», добавила Миллер.

В ходе исследования были проанализированы данные анонимного опроса 866 подростков мужского пола в возрасте от 13 до 19 лет из 20 районов с низким доходом в Питтсбурге в период с 2015 по 2017 год. Подростков спросили, насколько вероятно, что они согласны с утверждениями о гендерных нормах. Например: «Парню никогда не нужно бить другого, чтобы добиться уважения» и «Я бы подружился с парнем, который является геем».

Так как исследование проводилось только среди подростков с низким доходом в Питтсбурге, результаты не могут быть обобщены, чтобы с точностью сказать, что они справедливы и для других областей, таких как пригород. Поскольку участники рассказали о своем отношении, существует также вероятность того, что распространенность насилия в исследовании является недооцененной, указано в материале.

Исследователи также обнаружили, что одна область насильственного поведения — гомофобное издевательство, — противоречила более крупным исследованиям о том, что прогрессивные гендерные взгляды связаны с меньшим насилием.

Миллер предположил, что гомофобные комментарии и насмешки могут быть настолько распространены среди подростков, что они просто не рассматривают их как часть спектра оскорбительного и плохого поведения.