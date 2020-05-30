Подростки потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле. Видео

Подростки залили водой Вечный огонь в Нижнем Тагиле и попали на запись камеры видеонаблюдения. Теперь их разыскивают сотрудники полиции. Работу Вечного огня уже восстановили.

Видео с двумя подростками опубликовало агентство «Между строк». На кадрах юноши подходят к Вечному огню, а затем один из них выливает на огонь воду из бутылки. Когда пламя тухнет, молодые люди просто уходят.

«Установлением личностей юных вандалов занимаются сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщил начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что действия подростков говорят о недостаточном воспитании. При этом в недоработке виноваты не только родители, но и учебное заведение, куда ходят молодые люди.

Горелых отметил, что после выяснения личностей подростков поставят на профилактический учет, а на взрослых заведут административное дело о ненадлежащем воспитании. Если прокуратура решит передать дело в СК, то проверкой займутся следователи. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила рассказали, что работу Вечного огня в городе уже восстановили.