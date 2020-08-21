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    21 августа 2020, 09:23

    Подростки избили девушку в Иркутской области

    Андрей Иванов

    Полицейские обнаружили в Сети видео, на котором 15-летние подростки оскорбляют и бьют 18-летнюю девушку в Усть-Илимске (Иркутская область). Правоохранители начали разбираться в ситуации и организовали проверку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
    Подростки избили девушку в Иркутской области

    «По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям», — приводит агентство текст сообщения полиции.

    На видео подросток бьет девушку кулаком по лицу. Она падает и начинает плакать. Компания после этого приплясывает и комментирует то, что произошло.

    Полицейские нашли всех, кто был на этом видео. Сейчас с подростками работают инспекторы ПДН, а родители дают объяснения в полиции. Всех участников инцидента поставят на учет. Пострадавшая девушка 15 августа обращалась в больницу.

    Пользователь, который распространил этот ролик во «ВКонтакте», написал, что хотел, чтобы город увидел эту жестокость и этих подростков, которые «могут так просто избить, оплевать, унизить по сути беззащитного человека».

    Новости SMI.FM