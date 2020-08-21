Подростки избили девушку в Иркутской области

«По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет определена степень ответственности, которую предстоит понести виновным лицам либо их родителям», — приводит агентство текст сообщения полиции.

На видео подросток бьет девушку кулаком по лицу. Она падает и начинает плакать. Компания после этого приплясывает и комментирует то, что произошло.

Полицейские нашли всех, кто был на этом видео. Сейчас с подростками работают инспекторы ПДН, а родители дают объяснения в полиции. Всех участников инцидента поставят на учет. Пострадавшая девушка 15 августа обращалась в больницу.

Пользователь, который распространил этот ролик во «ВКонтакте», написал, что хотел, чтобы город увидел эту жестокость и этих подростков, которые «могут так просто избить, оплевать, унизить по сути беззащитного человека».