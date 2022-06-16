Подростки из Нижегородской области жестоко избили инвалида с ДЦП

Трое подростков из города Уреня жестоко избили человека с ДЦП. «360» поговорил с родителями участников стычки.

Город, в котором произошло избиение, находится в Нижегородской области. Мама пострадавшего отметила, что ее сын с детства является инвалидом.

Месиво вместо лица

Она сказала, что основная часть ударов пришлась на голову и плечи ее сына. Сейчас пострадавший находится в больнице. По ее словам, сын раньше знал подростков, которые на него напали

«Они бегали по деревне. И постоянно по нашей улице ходят», — сказала мама пострадавшего.

Она отметила, что при этом нападавшие не общались с ее сыном. Александра Михайловна рассказала, как началось избиение.

«Они на него напали сзади, он так мне объяснил», — сообщила она.

После этого подростки избили инвалида. Мама пострадавшего сказала, что не понимает, как сыну удалось самостоятельно прийти домой. Когда она его увидела впервые после нападения, то отметила сильные следы побоев.

«Вообще его было не узнать на лицо. Кровяное месиво. Его уши были черные. Я такого даже никогда не видела», — поделилась женщина.

Сразу после увиденного женщина наложила сыну кровоостанавливающие повязки и вызвала полицию. Правоохранители, в свою очередь, вызвали скорую. Врачи увезли пострадавшего в больницу, где он находится до сих пор.

Александра Михайловна сказала, что семьи нападавших детей даже не пытались связаться с ней. Также она отметила, что это не первое нападение детей на ее сына. По ее словам, раньше был только один случай конфликта. В тот раз дети избили инвалида палками и обругали нецензурными словами.

Мама пострадавшего отметила, что в день нападения на ее сына в округе били стекла. По ее словам, мама одного из нападавших — цыганка. У второго подростка рано умерла мама, а отец строит новую семью.

Плохая компания

Мама одного из нападавшего сказала, что не знает о причинах избиения инвалида. Она сказала, что раньше ее сын не участвовал в силовом унижении людей с ограниченными возможностями. Также женщина отметила, что разговаривала с ребенком и советовала ему не общаться с его компанией.

Источник фото: РИА «Новости»

«Сколько раз, говорю ему, тебя подставляли они? А сейчас вот вообще конкретно попал», — поделилась она.

По ее словам, сын сказал, что понял вразумления матери. Также женщина сообщила, что ее ребенок согласился пойти и извиниться перед родителями пострадавшего.

«Да, я ему говорила „пошли“. Он пообещал, что пойдет. За взрослые поступки надо отвечать», — сказала женщина.

Расплата за нападение

Отец двух мальчиков сказал, что его сыновья раньше конфликтовали с пострадавшим.

«Они разожгли костер. К ним подошел Сергей и сказал, что хочет кушать. Ну, они и начали его палками гонять», — поделился мужчина.

Он отметил, что знает о прошлых нападениях сыновей на людей с особенностями здоровья. По его словам, они конфликтовали с заикающимся мужчиной.

Отец нападавших отметил, что уже поговорил с детьми о произошедшем. По его словам, они понесли физическое наказание и пообещали больше так не делать.

Правовые последствия

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщила, что 9 июня сотрудники дежурной части «Уренский» получили два сообщения об избиении. Первая жалоба поступила от мамы инвалида. Второе сообщение поступило от медиков.

Правоохранители уже нашли нападавших. Ими оказались трое несовершеннолетних: 2006, 2007 и 2009 годов рождения. Двое подростков избивали, а третий снимал происходящее на видео.

На родителей нападавших составили протоколы об административном правонарушении. Им вменили нарушения по части первой статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Также следователи проводят проверку по факту избиения. Следственные действия проводят согласно статьям 144-145 УПК России.