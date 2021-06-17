Подросткам в Калужской области запретят продавать энергетики

В Калужской области приняли законопроект с поправками, которые запрещают продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с 1 марта 2022 года, сообщила газета «Известия».

За продажу энергетиков подросткам в Калужской области будут штрафовать. Для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для должностных — до 30 тысяч. Штрафы для юрлиц составят от 100 до 150 тысяч рублей.

Ввести запрет предложили в Молодежном парламенте при Заксобрании Калужской области. Ограничение не будет распространяться на чай, кофе и напитки на основе чайных и кофейных экстрактов.

В мае детский омбудсмен в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу энергетиков детям по всей стране. Волынец объяснила, что при производстве энергетиков используются различные стимуляторы, таурин, кофеин, а также красители и ароматизаторы. А дети в силу отсутствия у них жизненного опыта не понимают, какой вред употребление таких напитков может нанести их здоровью, сообщал RT.