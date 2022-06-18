Подросткам рассказали, как грамотно устроиться на временную работу

Летние каникулы многие школьники стараются потратить с пользой для собственного кошелька и ищут для себя временную работу. При этом подростки могут заключать полноценные трудовые договоры без ограничений, начиная с 16 лет. Об этом рассказали «Известиям» юристы. Для 14-летних существуют ограничения, а до этого возраста трудовой договор вовсе нельзя заключать.

По словам экспертов, для трудоустройства юному соискателю потребуется паспорт (при наличии) или иной документ, удостоверяющий личность. Те, у кого есть трудовая книжка, должны принести и ее. Необходим документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета, в том числе в электронной форме. Требуется справка о наличии или отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Законодательно регламентируется и продолжительность ежедневной работы для подростков в период каникул. В возрасте от 14 до 15 лет ребенок может трудиться только четыре часа в день. Тем, кому от 15 до 16, можно проводить на работе пять часов. В возрасте от 16 до 18 лет уже допустим рабочий день продолжительностью семь часов.

По данным платформы «Авито Работа», в апреле–мае 2022 года медианная зарплата для молодежи составляла 35 тысяч рублей по России. В отличие от средней заработной платы, этот показатель делит все рабочие места на две равные части — 50% вакансий оплачиваются ниже этого значения, а другая половина выше.

Для поиска вакансий эксперты советуют воспользоваться разными способами. Каналов для поиска работы много: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую или же изучить специализированные ресурсы.