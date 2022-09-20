Подросткам могут запретить покупать безникотиновые смеси для вейпов в России | 360°

Общество 20 сентября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Подросткам могут запретить покупать безникотиновые смеси для вейпов в России

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо министру здравооохранения Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Об этом написал RT.

По ее словам, исследования показали, что никотин содержится даже в тех жидкостях, которые помечены как не содержащие его.

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Волынец обеспокоена тем, что химические вещества, содержащиеся в смесях, вызывают затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку, когнитивные нарушения.

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«С учетом вышеизложенного прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, устранить это обстоятельство и инициировать данный запрет на территории Российской Федерации», — говорится в письме.

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