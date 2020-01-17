Мать потребовала 5 млн рублей за смерть подростка в ростовской больнице

Подростку стало плохо 21 декабря 2017 года, когда он случайно проглотил канцелярскую кнопку-гвоздик.

«Ваня сказал, что взял вместо зубочистки канцелярский гвоздик и случайно его вдохнул», — рассказывала женщина изданию 161.ru.

Спустя 20 минут она вместе с сыном находилась в приемном покое местной больницы — семья жила в городе Красный Сулин. Оттуда их доставили на скорой в Шахтинскую больницу, где подростку сделали рентген. Затем на той же машине Базаровых отвезли в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.

Там Ивану дважды делали операции по извлечению инородного тела, но достать кнопку не смогли. Состояние подростка серьезно ухудшилось, и 29 декабря он впал в кому.

2 января 2018 года пациент скончался. Спустя месяц следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Расследование продолжается до сих пор.