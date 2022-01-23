Толпа молодых людей заставила целовать обувь подростка в Балашове

Следователи начали проверку после публикации в Сети видео с издевательствами над подростком в Балашове. Толпа молодых людей поставила его на колени и заставила целовать обувь.

По предварительным данным, над мальчиком издевались несколько подростков в одном из городских ТЦ. Они оскорбляли его, когда он стоял на коленях и снимали происходящее на камеру мобильного телефона, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ГУ МВД Саратовской области сообщили, что полиция уже установила личности участников травли. Все они несовершеннолетние. Двоим — по 15 лет. Их родителей уже привлекли к административной ответственности, сообщил РЕН ТВ. Подростков могут поставить на профилактический учет. Окончательное решение примут после оценки тяжести травм, которые они нанесли мальчику.

На кадрах записи, которая попала в Сеть, видно, что пострадавшего заставили поцеловать обувь одного из подростков. Когда он сделал, обидчик ударил его ногой по лицу.