Подростка, угрожавшего убийствами в школе, задержали на Чукотке

Полицейские задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам, который угрожал массовыми убийствами в школах Анадыря. Оперативники изъяли у подростка пневматическое ружье, сообщил официальный сайт городской администрации Анадыря.

Ученики городской школы сообщили, что в одном из чатов появилось сообщение бывшего учащегося с угрозой совершения массовых убийств с использованием огнестрельного оружия.

Информацию передали сначала руководству школы, потом в правоохранительные органы. Оперативники МВД и ФСБ установили личность школьника. Он заявил им, что отправил сообщения в чат из хулиганских побуждений.

При выполнении следственных мероприятий у подростка изъяли пневматическое ружье. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рядом со зданием школы № 1260 в Москве неизвестный открыл стрельбу. Полиция установила, что молодой человек со страйкбольным ружьем стрелял по заброшенному зданию. Процессуальное решение правоохранители примут после проверки.