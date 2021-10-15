Подростка, угрожавшего убийствами в школе, задержали на Чукотке
Полицейские задержали подростка, который угрожал массовыми убийствами в школе на Чукотке
Полицейские задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам, который угрожал массовыми убийствами в школах Анадыря. Оперативники изъяли у подростка пневматическое ружье, сообщил официальный сайт городской администрации Анадыря.
Ученики городской школы сообщили, что в одном из чатов появилось сообщение бывшего учащегося с угрозой совершения массовых убийств с использованием огнестрельного оружия.
Информацию передали сначала руководству школы, потом в правоохранительные органы. Оперативники МВД и ФСБ установили личность школьника. Он заявил им, что отправил сообщения в чат из хулиганских побуждений.
При выполнении следственных мероприятий у подростка изъяли пневматическое ружье. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рядом со зданием школы № 1260 в Москве неизвестный открыл стрельбу. Полиция установила, что молодой человек со страйкбольным ружьем стрелял по заброшенному зданию. Процессуальное решение правоохранители примут после проверки.