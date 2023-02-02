02 февраля 2023, 14:26
Подростка, пропавшего на двое суток, нашли в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся домой из школы 31 января. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Как рассказали правоохранители, мальчик не в первый раз уходит из дома. Они считают, что ребенку требуется помощь психолога.
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Ребенка нашли в четверг, 2 февраля, на улице Энтузиастов. Он не собирался самостоятельно возвращаться домой, поэтому стражи порядка вызвали его отца.
Дети
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