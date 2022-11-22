Общество 22 ноября 2022, 23:58 Подростка признали виновным в распространении наркотиков в Пензе

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В Пензе осудили молодого человека, который намеревался сбыть запрещенные вещества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Минувшей весной подросток выяснил, где находится тайники с наркотиками. Забрав их, он расфасовал вещества на более мелкие партии и спрятал в разных точках на территории города.

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Летом правоохранители поймали подозреваемого и обнаружили в его рюкзаке свыше 100 граммов наркотиков. Следующие четыре года молодой человек проведет в воспитательной колонии.

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