22 ноября 2022, 23:58
Подростка признали виновным в распространении наркотиков в Пензе
В Пензе осудили молодого человека, который намеревался сбыть запрещенные вещества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.
Минувшей весной подросток выяснил, где находится тайники с наркотиками. Забрав их, он расфасовал вещества на более мелкие партии и спрятал в разных точках на территории города.
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Летом правоохранители поймали подозреваемого и обнаружили в его рюкзаке свыше 100 граммов наркотиков. Следующие четыре года молодой человек проведет в воспитательной колонии.
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Наркотики
Пенза
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