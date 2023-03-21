21 марта 2023, 18:03
Подростка осудят по обвинению в убийстве в Новосибирской области
В Новосибирской области перед судом предстанет 17-летний подросток, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
Убийство произошло в декабре прошлого года. По версии следствия, ради денег молодой человек напал с ножом на таксиста и нанес минимум 10 ударов. Водитель оказал нападавшему сопротивление, но впоследствии скончался от полученных ранений.
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Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.
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