Общество 21 марта 2023, 18:03 Подростка осудят по обвинению в убийстве в Новосибирской области

Читать 360tv в

В Новосибирской области перед судом предстанет 17-летний подросток, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в декабре прошлого года. По версии следствия, ради денег молодой человек напал с ножом на таксиста и нанес минимум 10 ударов. Водитель оказал нападавшему сопротивление, но впоследствии скончался от полученных ранений.

Реклама

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.

Реклама