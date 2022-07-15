Подростка осудят по обвинению в убийстве в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, которого обвинили в убийстве обидчика своего отца. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

В июле прошлого года на глазах подростка произошел конфликт между его отцом и знакомым мужчиной. Последний пообещал расправиться с отцом и повредить его имущество.

Когда после окончания ссоры тот вышел из квартиры, подросток, вооружившись ножом, догнал его, воткнул лезвие в грудь мужчины и скрылся. Рана оказалась смертельной.

Подростка правоохранители нашли и поместили под домашний арест. Вину он признал частично. Судебный процесс будет закрытым.