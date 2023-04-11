Общество 11 апреля 2023, 18:31 Подростка обвинили в краже в Пензенской области

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В Пензенской области перед судом предстанет местный подросток, которого обвинили в денежной краже. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, молодой человек взял у своего родственника мобильник, зашел в личный кабинет в банковском приложении и перевел себе свыше 10 тысяч рублей. Деньгами молодой человек распорядился по собственному усмотрению. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.