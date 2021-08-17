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    17 августа 2021, 14:07

    Подростка наградили за спасение двух людей в Красноярском крае

    Дарья Морозова

    Старшеклассник вместе с отцом спасли в Красноярском крае двух детей, которые тонули. Недавно молодого человека наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Уточняется, что на глазах мальчика и его отца вездеход свалился в реку. Они тут же прыгнули в воду. Им удалось спасти двух мальчиков. Один был в порядке, второй успел провести под водой пару минут. Но старшеклассник оказал ему первую помощь.

    «Смотрю, неживой лежит, дыхания нет, но глаза открытые. И тогда я стал делать искусственное дыхание, как учили в школе», — рассказал молодой человек.

    Водителя вездехода спасти не удалось.