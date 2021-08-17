Подростка наградили за спасение двух людей в Красноярском крае

Старшеклассник вместе с отцом спасли в Красноярском крае двух детей, которые тонули. Недавно молодого человека наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что на глазах мальчика и его отца вездеход свалился в реку. Они тут же прыгнули в воду. Им удалось спасти двух мальчиков. Один был в порядке, второй успел провести под водой пару минут. Но старшеклассник оказал ему первую помощь.

«Смотрю, неживой лежит, дыхания нет, но глаза открытые. И тогда я стал делать искусственное дыхание, как учили в школе», — рассказал молодой человек.

Водителя вездехода спасти не удалось.