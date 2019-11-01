  • Подростка на Ямале избили за самосуд над инвалидом и сняли на видео

    01 ноября 2019, 19:30

    Алена Макаренко

    Житель ЯНАО избил несовершеннолетнего, который до этого побил 18-летнего инвалида и обвинил его в педофилии. Процесс снимали на видео — ролик оказался в распоряжении «360».

    На кадрах видно, что молодой человек достает телефон и просит своего товарища записать, как он избивает обидчика инвалида. Он несколько раз ударил кулаком по лицу и пнул ногой — такое наказание за самосуд над человеком с ограниченными возможностями здоровья.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Надыма избивает инвалида. На камеру просил его признаться в насилии над детьми. Напуганный юноша повторяет все фразы. Второй хулиган снимал все происходящее.

    Позже в интернете оказалось еще одно видео, где два подростка оставляют признания: они устроили самосуд, не разобравшись в деле.

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    Автор записи — несовершеннолетний местный житель. Он избил 18-летнего инвалида.

    Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Следственное управление попросило полицейских передать им все собранные материалы. Правоохранители также намерены оценить действия лиц, распространивших видео в интернете.