Подростка на Ямале избили за самосуд над инвалидом и сняли на видео

Житель ЯНАО избил несовершеннолетнего, который до этого побил 18-летнего инвалида и обвинил его в педофилии. Процесс снимали на видео — ролик оказался в распоряжении «360».

На кадрах видно, что молодой человек достает телефон и просит своего товарища записать, как он избивает обидчика инвалида. Он несколько раз ударил кулаком по лицу и пнул ногой — такое наказание за самосуд над человеком с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Надыма избивает инвалида. На камеру просил его признаться в насилии над детьми. Напуганный юноша повторяет все фразы. Второй хулиган снимал все происходящее.

Позже в интернете оказалось еще одно видео, где два подростка оставляют признания: они устроили самосуд, не разобравшись в деле.

Детсадовцы толпой побили девочку в Ярославле. Местные власти и СК начали проверку Подробнее

Автор записи — несовершеннолетний местный житель. Он избил 18-летнего инвалида.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Следственное управление попросило полицейских передать им все собранные материалы. Правоохранители также намерены оценить действия лиц, распространивших видео в интернете.