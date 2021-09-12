Подростка, который предлагал девочкам проводить их до школы, задержали в Кузбассе

Жителя Кузбасса, предлагавшего проводить маленьких девочек до школы, задержали. Он оказался психически больным. Его госпитализировали в профучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медучреждении в связи с психическим расстройством здоровья», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что он не проявлял какой-либо агрессии к несовершеннолетним. Сейчас он находится в психдиспансере.

Ранее жители города Ленинска-Кузнецкого в социальных сетях пожаловались на мужчину, который стоит нам мосту и предлагает маленьким девочкам проводить их до школы.

В воскресенье в Солнечногорске полицейские задержали мужчину, который накануне днем напал на девятилетнюю девочку на улице и начал ее душить. Благодаря соседке, которая из окна начала кричать, преступник испугался и убежал. в СК сообщили, что мужчина уже был судим.