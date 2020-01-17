Подростка из Рошаля реанимировали после драки с одноклассником

В Московской области двое школьников подрались так, что один из них попал в реанимацию. Подмосковная полиция начала проверку.

Как сообщили «360» в подмосковном управлении МВД, драка произошла на улице Свердлова в Рошале.

«Вчера поступало заявление от матери о том, что ее сын 2005 года рождения получил телесные повреждения в результате конфликта. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сообщили в МВД.

По информации РЕН ТВ, драка произошла 16 января в результате ссоры между 15-летним и 14-летним подростками. Младшего госпитализировали с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и травмой головы. Мальчик находится в реанимации.