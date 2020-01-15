Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка из Балашихи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле об избиении 15-летней девочки, которая живет в Балашихе. В СМИ появилась информация, что мать истязает подростка и постоянно ее оскорбляет.

«Председатель Следственного комитета поручил в ходе проверки дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки на предмет своевременности действий по лишению матери родительских прав и поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты проверки», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 15 января на одном из федеральных телеканалов пострадавшая школьница Женя рассказала о своих непростых отношениях с матерью. По данным пресс-службы СК, девочка сейчас пребывает в центре реабилитации. Там ей помогают психологи.

В сообщении сказано, что в ближайшее время будет инициирован судебный процесс о лишении матери родительских прав. Следственные органы Главного СУ СК России по Московской области ведут доследственную проверку.

Ранее стало известно, что Елена Родионова, мать 15-летней школьницы, называет заявления дочери «фантазиями ребенка». Она признала, что у них неидеальная семья, но бытовые ссоры рукоприкладством «никогда в жизни не заканчивались».