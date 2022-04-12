Доллар на торгах Московской биржи подрос до 79,68 рубля

Курс доллара по итогам вторника вырос на 62 копейки и составил 79,68 рубля. Евро, наоборот, показал снижение и потерял две копейки. Стоимость европейской валюты составила 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

В ходе валютных торгов доллар увеличился на 0,92% — до 79,79 рубля, евро — на 0,82%, до 86,98 рубля. Индекс Мосбиржи по состоянию на 18:50 составил 2 2540 пунктов, индекс РТС — 1004,70 пункта.

На 13 апреля ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 79,62 рубля, официальный курс евро — 86,79 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, ослабление рубля 11 апреля носило больше спекулятивный и эмоциональный окрас. В дальнейшем, по словам специалиста, если геополитические и рыночные факторы существенно не поменяются, то в апреле доллар будет находиться в коридоре 78-86 рублей, а евро — в промежутке от 85 до 94 рублей.