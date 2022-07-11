Подробности предлагаемых изменений в законе о страховых пенсиях озвучили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о поправках в статье 15 Федерального закона «О страховых пенсиях», которые планируется внести группой депутатов и сенаторов. Об этом написал RT.

Политик отметил, что благодаря поправкам увеличится количество начисляемых баллов. Он считает, что такие изменения должны простимулировать рождаемость в стране.

«Это будет снижать количество лиц, которые, достигнув пенсионного возраста и не набрав нужного количества баллов, не могут получать пенсию», — резюмировал депутат.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон о страховых пенсиях, согласно которым, коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличатся в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком.