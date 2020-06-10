Начиная с 25 июня жители Московской области смогут проголосовать за поправки в Конституцию страны. Сделать это можно будет тремя способами, которые граждане выбирают сами. О безопасности можно не переживать, все меры защиты будут соблюдены.

Глава избиркома Московской области Илья Березкин рассказал, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. При этом сделать свой выбор можно будет начиная с 25 июня.

«Все дни, которые предшествуют этому дню, будут не традиционными днями голосования. Они будут вспомогательными днями, в которые гражданину можно будет проголосовать вне помещения, в помещении, около дома <…> Это, на самом деле, расширение возможностей для голосования», — пояснил Березкин.

Каждый житель Подмосковья может выбрать удобный для себя способ голосования. Например, в период голосования можно пригласить домой члена избирательной комиссии. Бояться за безопасность не стоит, так как все происходит бесконтактно.

«Повесят вам на ручку двери пакет, в котором будет все необходимое, начиная от бюллетеня и заканчивая санитайзерами с масками. Вы абсолютно спокойно забираете это себе домой, знакомитесь с содержимым пакета, читаете поправки, предложенные к изменению, после этого голосуете», — отметил глава регионального избиркома.

Еще возможен вариант, когда удаленные населенные пункты просят избирком приехать к ним и организовать место для голосования. Такой способ будет использоваться впервые. Во время голосования устанавливается палатка, где работает один из членов комиссии и наблюдатели.

«Третий метод — традиционный. Это когда вы в эти пять дней можете просто прикрепиться к избирательному участку через „Мобильный избиратель“, прийти на избирательный участок и проголосовать», — рассказал Березкин.

Безопасное голосование

На всех избирательных участках предусмотрели необходимые меры защиты, чтобы никто не заразился коронавирусом. Для каждого члена комиссии подготовили набор средств индивидуальной защиты. В такой набор входят медицинский халат, перчатки, защитные экраны для лица и маски. Кроме того, каждому избирателю будут выдавать маску, перчатки и индивидуальную ручку. Помимо этого, каждому пришедшему жителю будут измерять температуру на входе в здание.

«Напомню, что в помещениях для голосования у нас может быть не один избирательный участок, а несколько <…> Для тех граждан, у которых температурный режим будет несколько повышен, выше 37,2, будет предложено иное место для голосования», — пояснил Березкин.

Он добавил, что для таких людей предусмотрят отдельное место на улице. Рядом со зданием оборудуют палатку, а специалист будет помогать жителям при голосовании. Такая мера необходима, чтобы исключить возможность инфицирования.

Еще избирком предусмотрел дезинфицирование помещений. Для этого голосование каждый час будут прерывать на 10 минут. В это время будет происходить вся обработка поверхностей. Так как граждане могут выбрать из нескольких вариантов прохождения голосования, то уборка не должна создать очереди.

«На каждом избирательном участке, безусловно, будут присутствовать сотрудники внутренних дел, работники МЧС, которые будут с ранцами-распылителями со средствами защиты, которыми будут обрабатывать подходы к помещениям для голосования», — подчеркнул глава избиркома Помосковья.

Также на каждом участке будут дежурить медики. Кроме того, Березкин развеял миф, что все избирательные участки находятся в школах и голосование может быть опасно. Только 30% от всех участков располагаются в образовательных учреждениях. Сейчас наступает пора ЕГЭ, поэтому голосование хотят не проводить там, где школьники будут сдавать экзамены. Всех учителей, которые будут участвовать в организации голосования, заменят при сдаче ЕГЭ, чтобы они не контактировали с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что голосование должно быть для жителей простым, удобным и понятным. Для этого голосование проводят в течение нескольких дней начиная с 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.