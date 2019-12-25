Подрядчики будут судиться с властями Кургана из-за неоплаченного ремонта

В руководстве компании ООО «Тепловодомонтаж» рассказали, что из-за отсутствия оплаты не могут рассчитаться с налогами и выплатить сотрудникам зарплаты.

«Мы испытываем сейчас большие трудности с выплатой налогов, получаем штрафные санкции. Заработную плату работникам мне тоже платить не из чего, так как работы по субсидии велись нами на заемные средства», — заявил гендиректор компании Евгений Игнатьев.

Отмечается, что субсидии оговаривались в соглашении между курганской администрацией и «Водным союзом». Сумма контракта составляет около 190 миллионов рублей, которые подрядчики так и не получили.

«Мы взялись за эту работу, так как видели гарантию оплаты со стороны администрации: участвовали в торгах, „упали“ в цене, сделали огромную работу за меньшие деньги. Но финансирование, к сожалению, так и не получили», — рассказали в другой компании-подрядчике. Ее представитель заявил, что будет подано заявление в суд, так как для руководства это единственный выход.

Отмечается, что ремонт провели летом текущего года. Это была наиболее масштабная реконструкция водопроводных и канализационных сетей за последние десятилетия.