Подрядчика с опытом в ядерной сфере искали для ремонта детсада под Белгородом

В администрации Красногвардейского района пояснили, что ошибку допустил специалист, когда выбирал классификатор в требованиях к подрядчику. При этом сотрудники ведомства, которые отвечают за муниципальный заказ, не проверили итоговый вариант.

Сейчас все некорректные сведения из заявки уже удалили. А вот виновников ошибки могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Согласно данным заявки, муниципалитет ищет подрядчика для проведения капитального ремонта детского сада в деревне Палатово Красногвардейского района. Сумма контракта составляет 14,9 миллиона рублей. Поиски подрядчика продолжатся до 10 января.