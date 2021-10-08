Подрядчик объяснил значение черно-белых фигур на набережной Карповки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в сквере на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки благоустраивают новое пространство. Там установили фонари в виде черно-белых фигур и положили брусчатку. Но качество проделанных работ устроило не всех местных жителей, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на администрацию Петроградского района.

В администрации объяснили, что работы еще не закончены.

«Срок сдачи — конец следующей недели. В любом случае, если будут недостатки, они будут устраняться до принятия работ», — рассказали в пресс-службе администрации.

Также подрядчик объяснил, что означают черно-белые фигуры в новой зоне. К ним у местных жителей тоже есть вопросы, как и к брусчатке.

«Эти четыре композиции символизируют четыре времени года, то есть постоянное изменение света и цвета в природе. А светящиеся вставки на скамейках отсылают к клавишным музыкальным инструментам. Таким образом, музыка цвета и света, по замыслу архитекторов, будет создавать образ этого места в вечернее время. Но целиком это можно будет оценить, когда завершатся работы. Официально они будут завершены в середине октября», — объяснил подрядчик.