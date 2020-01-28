Подрядчик испортил набережную Евпатории при ремонте
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук заявил, что подрядчик допустил много нарушений во время ремонта набережной имени Валентины Терешковой. Сумма ущерба составила примерно 200 миллионов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».
По информации сайта «Юга.ру», подрядчик успел выполнить 70% работ, но большую часть из них необходимо переделать. Власти города расторгли с ним договор из-за финансовых нарушений. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
В настоящее время проходит суд и расследование дела, которое контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Набережную готовят к новому проекту. Предполагается, что работы полностью завершатся в конце 2021 года.