Подрядчик испортил набережную Евпатории при ремонте

По информации сайта «Юга.ру», подрядчик успел выполнить 70% работ, но большую часть из них необходимо переделать. Власти города расторгли с ним договор из-за финансовых нарушений. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время проходит суд и расследование дела, которое контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Набережную готовят к новому проекту. Предполагается, что работы полностью завершатся в конце 2021 года.