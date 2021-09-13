Любитель грибной охоты отправился в лес возле своей деревни и наткнулся там на забронированные грибы. Видео странных объявлений, развешенных на деревьях, пораженный мужчина опубликовал в соцсетях.

На кадрах видно, что над грибами на деревьях висят белые листы формата А4 с одинаковой просьбой: «Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет — сам заберу».

«Это я зашел в деревне у себя за грибами. Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?» — поинтересовался грибник.

Не исключено, что автор объявлений развесил их из-за того, что летом был дефицит грибов из-за аномальной жары. Однако теперь погода изменилась, вместе с дождями пошли подосиновики, белые грибы, рыжики.

При поиске грибов важно помнить, что белые в основном растут в сосновых и березовых лесах, а маслята и рыжики — в сосновом. Многие любители боровиков отправляются за ними во Владимирскую и Тульскую области. В Московской области много грибов можно найти в лесах на юге региона.