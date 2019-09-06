Подрастающий гений. Ученик подмосковной школы искусств выиграл грант в 1,5 млн рублей

В России много талантливых молодых людей, но Алексею Фомичеву удалось добиться особенных успехов. В свои 13 лет он выиграл грант фонда «Новые имена» и теперь думает, на что сможет потратить 1,5 миллиона рублей. Юный гений поделился с «360» своими планами.

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Алексей учится в подмосковной Школе искусств имени Кившенко и уже восемь лет изучает живопись. Этот грант стал не первым достижением начинающего художника, но такую крупную сумму он раньше не получал.

По словам Алексея, он хотел бы потратить деньги на путешествия и увидеть Италию, Японию и Израиль. В этих странах школьник планирует потренировать свое мастерство.

«Мы поедем с группой лицеистов на пленэр. Будем рисовать красивые виды других стран», — поделился Алексей.

Про свои дальнейшие планы он ответил скромно: «Моя цель — хорошо выучиться, а дальше — как получится».

Юный художник проделал серьезный путь. Он оттачивал свои умения во многих конкурсах. Благодаря стараниям и дисциплинированности Алексей стал лауреатом первой степени областной выставки-конкурса «Дмитровская палитра». Также он получил дипломы первой степени межрегионального конкурса «Грамота ремесла» и фестиваля-конкурса «Времен связующая нить».

В 2017 году Алексей получил именную стипендию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Кстати, молодой живописец подарил главе региона свою картину «Осенний натюрморт».

Источник фото: телеканал «360»

Школа искусств имени Кившенко готовит художников с 1999 года. Учреждение находится в Серебряных Прудах. Воспитанники готовятся по общеразвивающим и предпрофессиональным программам. В 2018 году молодые люди приняли участие в 27 конкурсах, начиная от муниципального уровня и заканчивая международным. В школе работают профессиональные преподаватели, четверо из которых награждены именной премией губернатора Подмосковья.