Подпольный швейный цех накрыли во Владимирской области

Во Владимирской области правоохранители накрыли подпольный швейных цех, в котором работали 11 граждан Вьетнама. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Швейный цех находился в деревне Липна. Отмечается, что вьетнамцы, трудившиеся там, не имели ни разрешения на работу, ни вида на жительство. Одна из работниц попыталась дать полицейскому взятку в 50 тысяч рублей, однако из этого ничего не вышло. Она пойдет под суд.