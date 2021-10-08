Подпольный хоспис обнаружили в жилом доме Иркутска. Видео с места

Жители Иркутска обнаружили подозрительный хоспис без названия и вывесок, который располагается в подвале жилого дома на улице Ядринцева. По слухам, люди видели, как оттуда выносили тела. А соседи сообщили «360», что в помещении уже никого нет.

Жительница соседнего дома Ольга рассказала «360», что тревогу забила соседка, которая сняла на видео, как в подвал завозили инвалида на коляске. И хотя говорят, что якобы приезжала скорая и оттуда выносили трупы, по словам Ольги, это неправда.

Недавно приезжал собственник. Он заверил, что никто не умирал. При этом пообещал, что помещение скоро освободится.

Работница парикмахерской, которая находится по соседству с загадочным хосписом, сообщила «360», что подозрительное помещение пустует уже два дня. По ее словам, в субботу началась «шумиха». А сейчас там уже никого нет.

«Оно всегда было закрыто. Не знаю, кто там был и что там делали. Я знаю, что были пожилые люди», — сказала она.

Жильцы также жаловались, что рядом с хосписом сливают отходы.

Ранее на этой неделе в Новой Москве загорелся хоспис.