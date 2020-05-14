Подпольную мастерскую с огнестрельным оружием закрыли в Томске
Ликвидирована подпольная мастерская, в которой в кустарных условиях изготавливались пистолеты, автоматы и боеприпасы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД Томской области. Они обнаружили мастерскую во время совместной операции с МВД региона. Правоохранители изъяли кустарно сделанные пистолеты марок ТТ и ПМ, автомат АКМ, револьвер системы Нагана и разнокалиберные боеприпасы.
Двое работников подпольного цеха дали признательные показания, мастерскую закрыли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Следователи выясняют, причастны ли задержанные местные жители к сбыту этого оружия.