Подпольную мастерскую по переделке оружия ликвидировали в Подмосковье

В Московской области пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия. Как сообщили в МВД, на месте изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Мастерская находилась в арендованном гараже в Краснознаменске. Ее организовали трое злоумышленников. По данным ведомства, они переделывали деактивированное оружие в боевое, а потом продавали его.

В ходе спецоперации подозреваемых задержали. При обысках в мастерской правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, имеющих признаки модификации, три гранаты, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1300 патронов различного калибра.

Также были найдены станки, инструменты и свертки с веществом растительного происхождения массой более шести килограммов. Все это было изъято и направлено на экспертизу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Сейчас они арестованы. Расследование дела продолжается.