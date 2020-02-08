Подпольное казино нашли в квартире чиновника в Петербурге. Видео

Филиал Лас-Вегаса нашли в квартире главы муниципалитета Северной столицы Олега Калядина, написали СМИ. Получит теперь подпольный крупье по максимуму. Для начала его выгонят из «Единой России».

«Партийный билет „Единой России“ — это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии», — приводит «Иннтерфакс» реакцию на новость о казино в квартире Калядина спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Собеседник заявил, что региональное отделение «Единой России» немедленно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии

Подпольное казино в квартире, которая принадлежит главе муниципалитета «Введенский», полицейские обнаружили накануне. В помещении нашли четыре стола для покера, 12 игровых автоматов и рулетку. Сам Калядин свою причастность к этому казино отрицает, написала «Фонтанка». Он заявил, что сдавал квартиру в аренду и понятия не имел, что там происходит.

Видео спецоперации опубликовал телеканал РЕН.